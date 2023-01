Ukraina walczy. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Inwazja Rosji na Ukrainę trwa od 342 dni. Ambasador Ukrainy w Niemczech Ołeksij Makiejew przekazał w rozmowie z niemieckimi mediami, że Kijów nie zwrócił się jeszcze do Niemiec o przekazanie myśliwców, ale zaznaczył, że takie uzbrojenie jest niezbędne do obrony przed rosyjskimi atakami wymierzonymi w cele w ukraińskich miastach i infrastrukturę. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin.

> Bundeswehra poszukuje około 50 rezerwistów do pomocy w szkoleniu ukraińskich żołnierzy, wynika z prośby Dowództwa Operacyjnego skierowanej do Związku Rezerwistów - pisze portal tygodnika "Spiegel".

> Ambasador Ukrainy w Niemczech Ołeksij Makiejew przekazał w rozmowie z niemieckimi mediami, że Kijów nie zwrócił się jeszcze do Niemiec o przekazanie myśliwców, ale zaznaczył, że takie uzbrojenie jest niezbędne do obrony przed rosyjskimi atakami wymierzonymi w cele w ukraińskich miastach i infrastrukturę.

> Więźniowie, których tysiące dołączyło do Grupy Wagnera, by walczyć w Ukrainie, zaczynają powracać do Rosji. To stawia społeczeństwo przed wyzwaniem reintegracji mężczyzn o kryminalnej przeszłości, mających niejednoznaczny status prawny i słabe perspektywy zatrudnienia - stwierdza w publikacji dziennik "New York Times".