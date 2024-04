"Straszna taktyka" Rosjan, walki o strategiczne miasto 

Potrzebujemy 25 systemów Patriot, aby bronić się przed atakami Rosjan - oznajmił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Siły rosyjskie zmieniły taktykę ostrzałów, atakują to samo miejsce po raz drugi, by spowodować ofiary wśród ratowników - relacjonują media w Kijowie. Trwają walki o strategiczne miasto w Donbasie, Czasiw Jar. Podsumujemy miniony tydzień w Ukrainie.

Prezydent Ukrainy zaznaczył, że Kijów potrzebuje systemów Patriot lub systemów działających podobnie. - Na świecie jest kilka podobnych systemów, one również działają bardzo dobrze - stwierdził Zełenski. Podkreślił, że kraj potrzebuje takiej liczby sprzętu, bo "terytorium Ukrainy jest bardzo duże".

Ataki na obiekty infrastruktury

- Są jednak rakiety, przeciwko którym (nasze) systemy nie działają, przeciwko którym może zadziałać jedynie system Patriot lub podobny. Obecnie musimy wybierać, który obiekt chronić: ten czy inny, to miasto czy inne, w tym czy innym czasie - mówił prezydent.

Zmiana taktyki

Siły rosyjskie zmieniły taktykę ostrzałów, atakują to samo miejsce po raz drugi, by spowodować ofiary wśród ratowników, likwidujących skutki nalotów - relacjonują media w Kijowie.

W Charkowie, w wyniku kolejnego uderzenia rosyjskich dronów, zginęło trzech ratowników. - Gasili pożar i usuwali gruzy, kiedy Rosjanie uderzyli w to miejsce dronem Szahed. To byli doświadczeni ratownicy, którzy przez dwa lata inwazji zbrojnej ratowali ludzi – mówił o zmarłych rzecznik służby do spraw sytuacji nadzwyczajnej w obwodzie charkowskim Jewhen Wasyłenko.