Co się stało w ostatnich godzinach w Ukrainie

Przywódcy państw G7, którzy od piątku do niedzieli spotkają się w ramach szczytu tej grupy w japońskiej Hiroszimie, przedyskutują kwestię śledzenia szlaków handlu diamentami z Rosji. Ma to być niezbędne, by na późniejszym etapie móc wprowadzić zakaz importu rosyjskich diamentów - ujawniła w czwartek agencja Reutera.