"Olbrzymi potencjał w zapobieganiu infekcjom". Eksperci WHO ocenili szczepionkę AstraZeneki

Panel do spraw bezpieczeństwa Światowej Organizacji Zdrowia przekazał w piątek, że dostępne informacje nie wykazują, by szczepionka firmy AstraZeneca zwiększała ryzyko wystąpienia stanów zakrzepowych. "Korzyści płynące ze szczepionki przewyższają ryzyko" – podkreślili eksperci WHO. Zapewnili przy tym, że organizacja będzie stale monitorowała wszelkie przypadki ewentualnych efektów ubocznych.