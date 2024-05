Amerykański żołnierz został zatrzymany w czwartek 2 maja w rosyjskim Władywostoku pod zarzutem popełnienia przestępstwa - poinformowała w oświadczeniu rzeczniczka US Army Cynthia Smith. Telewizja NBC podała, że wojskowy miał zostać oskarżony o "okradzenie kobiety". Inne media informują zaś, że był on "w procesie powrotu" do USA po zakończeniu misji w Korei Południowej, jednak zamiast wrócić do Stanów Zjednoczonych, udał się do Rosji.

Jak powiedziała w przekazanym mediom oświadczeniu rzeczniczka US Army Cynthia Smith, Rosja notyfikowała Departament Stanu USA o zatrzymaniu żołnierza amerykańskich sił lądowych w związku z zarzutami o popełnienie przestępstwa. Do zatrzymania miało dojść 2 maja we Władywostoku. Nie podano jednak tożsamości żołnierza ani szczegółów sprawy. Informacje te potwierdził Biały Dom, lecz odmówił komentarza.

Media: chodzi o kradzież

Według telewizji NBC News zatrzymany to sierżant sztabowy (młodszy chorąży) US Army, który stacjonował w Korei Południowej i miał zostać oskarżony o "okradzenie kobiety". Agencja Associated Press podaje, że był on "w procesie powrotu" do USA po zakończeniu misji w Korei, jednak zamiast wrócić do Ameryki, udał się do Rosji.

Według NBC podoficer miał zostać oskarżony o "okradzenie kobiety".

W podobnych okolicznościach w 2022 r. do Korei Północnej zbiegł szeregowy US Army Travis King, który uciekał przed potencjalnymi zarzutami w USA. Nic nie wiadomo jednak na temat motywacji zatrzymanego we Władywostoku podoficera.

Żołnierz jest jednym z szeregu Amerykanów przebywających w aresztach i więzieniach w Rosji, obok m.in. dziennikarzy Evana Gershkovicha i Alsu Kurmaszewej, byłego żołnierza Marines Paula Whelana, a także więzionych pod zarzutami związanymi z handlem narkotykami - nauczyciela Marka Fogla i muzyka Travisa Leake'a. W areszcie przebywa też 32-letnia podwójna obywatelka USA i Rosji Ksenia Hawana za wpłacenie pieniędzy na rzecz fundacji pomagającej Ukrainie.

