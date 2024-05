Nie mam nic do powiedzenia. Nie rozmawiamy o takich rzeczach i nie mam do omówienia żadnych zmian - stwierdził John Kirby, rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, pytany kwestię programu Nuclear Sharing. Temat ewentualnego dołączenia Polski do programu dotyczącego utrzymywania na terytorium kraju broni atmowej wywołał swoją deklaracją prezydent Andrzej Duda.