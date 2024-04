Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Nowym Jorku z byłym prezydentem USA Donaldem Trumpem. W kopalni Mysłowice-Wesoła doszło do silnego wstrząsu. Intensywne opady deszczu sparaliżowały Zjednoczone Emiraty Arabskie. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w czwartek 18 kwietnia.

1. Duda spotkał się z Trumpem

- Znacie tego dżentelmena, on robi fantastyczną robotę - powiedział Donald Trump przed spotkaniem, wskazując na polskiego prezydenta. - Jest moim przyjacielem i mieliśmy razem wspaniałe cztery lata i chyba będziemy musieli to powtórzyć - dodał.

2. Wstrząs w kopalni Mysłowice-Wesoła

W środę wieczorem w kopalni Mysłowice-Wesoła doszło do silnego wstrząsu. W wyniku tego zdarzenia zmarł jeden z górników - przekazała w nocy Polska Grupa Górnicza (PGG). Kilku innych pracowników, którzy ucierpieli w wypadku, przetransportowano do szpitali.

3. Uchylona kara na "Fakty" TVN

- Maciej Świrski nigdy nie powinien zostać przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. To skandal, że taka osoba jest w ogóle na takim stanowisku - ocenił w "Faktach po Faktach" pierwszy zastępca redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej" Roman Imielski. Były członek KRRiT Krzysztof Luft stwierdził, że z przykrością patrzy, jak KRRiT "stacza się w otchłań jakiejś takiej trzeciorzędnej kauzyperdy".

4. Powódź błyskawiczna w Dubaju

Intensywne opady deszczu sparaliżowały Zjednoczone Emiraty Arabskie. W Dubaju, gdzie doszło do gwałtownej powodzi błyskawicznej, w 12 godzin spadło tyle deszczu, ile zwykle jest notowane przez rok.

Obfite opady deszczu na początku tego tygodnia pojawiły się również w sąsiednim Omanie, gdzie śmierć poniosło prawie 20 osób, oraz pobliskich Katarze i Bahrajnie, ale to w Zjednoczonych Emiratach Arabskich padało najbardziej ulewnie. Pojawiły się pytania o to, czy do tak ogromnych ulew mogło się przyczynić powszechnie stosowane w ZEA tak zwane zasiewanie chmur.