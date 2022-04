W Parlamencie Europejskim o inwigilacji Pegasusem. Głos zabrali między innymi polscy europosłowie

W Parlamencie Europejskim zebrała się komisja śledcza do zbadania wykorzystania Pegasusa. - W demokracji polityka musi być sprawiedliwa, a nie może taka być, jeśli rząd ma pełną wiedzę o tym, co robi opozycja lub jeśli służby prowadzą taką działalność szpiegowską między innymi wobec władzy ustawodawczej i dziennikarzy - mówił ekspert grupy Citizen Lab, John Scott-Railton. W debacie wzięli udział także polscy europosłowie, między innymi Andrzej Halicki, Bartosz Arłukowicz i Beata Kempa.

We wtorek po południu w Parlamencie Europejskim zebrała się komisja śledcza do zbadania wykorzystania Pegasusa i równoważnego oprogramowania szpiegującego.

Andrzej Halicki podczas posiedzenia komisji śledczej do zbadania wykorzystania Pegasusa

Głos polskich europosłów

Inny europoseł PO Bartosz Arłukowicz mówi, że "Pegasus to nie jest tylko metoda podsłuchiwania, Pegasus to nie jest metoda inwigilowania, Pegasus to jest szpiegowska broń, którą ktoś używa przeciwko komuś". Jednocześnie wskazał, że "cała ta sprawa rozpoczęła się w Polsce", przypominając, że wśród inwigilowanych polityków znalazł się senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza, czyli - w czasie kiedy był inwigilowany -"szef kampanii wyborczej największej partii opozycyjnej".