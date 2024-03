Na Morzu Czerwonym zatonął statek Rubymar, który w lutym został trafiony rakietą wystrzeloną przez jemeńskich rebeliantów Huti. Wraz z nim na dno poszło 21 tysięcy ton nawozów sztucznych. Zatonięcie statku może doprowadzić do katastrofy eko­lo­gicznej.

Poza zatopionymi nawozami, ze statku wyciekły też znaczne ilości paliwa. Strona internetowa TankerTrackers stwierdziła, że spowoduje to "katastrofę ekologiczną na (jemeńskich) wodach terytorialnych i w Morzu Czerwonym".

"Co wyleje się w Morzu Czerwonym, zostaje w Morzu Czerwonym"

Ian Ralby, założyciel firmy I.R. Consilium zajmującej się bezpieczeństwem morskim, twierdzi, że do ewentualnej katastrofy przyczynią się wyjątkowe naturalne cechy Morze Czerwonego, w którym zimą woda przemieszcza się na północ, w kierunku Kanału Sueskiego, a latem na zewnątrz - do Zatoki Adeńskiej. W rezultacie "co wyleje się w Morzu Czerwonym, zostaje w Morzu Czerwonym" - powiedział Ralby agencji AP.