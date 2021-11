Unijna delegacja w Azji Środkowej. Rozmowy o Białorusi i miliard euro na stole 

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell wezwał północnych sąsiadów Afganistanu, aby pomogli zapobiec wykorzystywaniu migrantów do celów politycznych przez białoruski reżim. W Duszanbe z przedstawicielami Tadżykistanu, Kazachstanu, Kirgistanu i Uzbekistanu rozmawiał razem z unijną komisarz Juttą Urpilainen. Przedstawicielom państw azjatyckich przedstawiono plan finansowania ich działań związanych m.in. z migracją w kwocie miliarda euro.

- Poinformowałem ministrów o sytuacji na granicach Unii Europejskiej z Białorusią. Poprosiłem o wsparcie przy zapobieganiu instrumentalizacji ludzi z narażaniem ich życia - relacjonował Borrell na briefingu. Wyjaśnił, że chodzi mu o oszukiwanie ludzi poprzez przekonywanie ich, że lot do Mińska otworzy im drogę do dostania się do Europy.