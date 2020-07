WHO: wzrost zakażeń spowodowali młodzi ludzie, którzy stracili latem czujność

Szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, powiedział, że wzrost liczby nowych przypadków COVID-19 w niektórych krajach jest spowodowany częściowo przez młodych ludzi, którzy stracili czujność. Dodał, że świat musi nauczyć się żyć z tą chorobą.

- Powiedzieliśmy to już wcześniej i powtórzymy: młodzi ludzie nie są niepokonani - przekonywał dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus na konferencji prasowej w Genewie w czwartek. Dodał, że ostatnio gwałtowne wzrosty w liczbie zakażeń "spowodowali młodzi ludzie, którzy stracili czujność na czas lata na półkuli północnej".

Tłumy na plaży w Barcelonie PAP/EPA/ENRIC FONTCUBERTA

"Jedna wielka fala"

We wtorek WHO ostrzegła z kolei przed nadmiernym optymizmem z powodu trendów w transmisji koronawirusa, jaka występuje tego lata na półkuli północnej. Jak dodali specjaliści, wirus ten nie wykazuje cech podobnych do grypy, która zazwyczaj pojawia się sezonowo.

- Ludzie wciąż myślą o porach roku. Wszyscy musimy się skupić na tym, że jest to nowy wirus i że zachowuje się inaczej - powiedziała rzeczniczka organizacji Margaret Harris na wirtualnej konferencji w Genewie. Ostrzegła również przed wyobrażaniem sobie kilku fal zakażeń koronawirusem. - To będzie jedna wielka fala. Będzie lekko wznosić się i opadać. Najlepszą rzeczą, jaką można zrobić, jest podjęcie działań, by się spłaszczała - mówiła rzeczniczka.

Harris przyznała, że problemem dla systemu ochrony zdrowia może być fala atakującej zimą grypy połączona z trwającą pandemią wywołaną przez koronawirusa, dlatego zachęciła wszystkich do zaszczepienia się na grypę.

Koronawirus w USA PAP/EPA/ETIENNE LAURENT

Kolejne zakażenia na świecie

Według zestawienia Reutersa do czwartkowego poranka na całym świecie stwierdzono 17,3 miliona przypadków SARS-CoV-2, z czego ponad 672 tysiące doprowadziło do śmierci zakażonej osoby. WHO szacuje, że na grypę każdego roku umiera między 310-650 tysięcy osób.

Tymczasem nic nie wskazuje na to, by pandemia COVID-19 miała wkrótce wygasnąć. Ostatni milion zakażeń zanotowano w niedzielę. W lipcu przybyło 7 milionów infekcji, podczas gdy dotarcie do poziomu pierwszych 7 milionów zajęło niemal sześć miesięcy.

Szybsze rozprzestrzenianie się wirusa to głównie wynik niekontrolowanej sytuacji w niektórych najludniejszych krajów świata - Indiach, USA i Brazylii, gdzie zakażeń przybywa najszybciej. W ciągu ostatniej doby wykryto ponad 70 tys. przypadków w Brazylii, prawie 67 tys. w USA i 52 tys. w Indiach. Wirus nadal rozprzestrzenia się szybko również w krajach Ameryki Łacińskiej - Kolumbii, Meksyku, Peru i Argentynie oraz w RPA.

Szczególnie zła sytuacja panuje w Meksyku, który przy utrzymaniu dotychczasowej tendencji w najbliższym czasie zastąpi Wielką Brytanię na trzecim miejscu pod względem liczby ofiar. Jak dotąd odnotowano tam 45 361 zgonów osób zakażonych koronawirusem. W Wielkiej Brytanii ofiar jest o 600 więcej. W Brazylii w czwartek liczba zgonów przekroczyła 90 tysięcy, a w USA zmarło już co najmniej 154 tysiące zainfekowanych osób.

Autor:mart/kab

Źródło: Reuters, PAP