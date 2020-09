Trump: musimy pociągnąć do odpowiedzialności państwo, które wypuściło zarazę na świat

Rozdysponujemy szczepionkę, pokonamy wirusa, zakończymy pandemię. Wejdziemy w nową erę bezprecedensowego bogactwa, współpracy i pokoju - powiedział we wtorek prezydent USA Donald Trump podczas debaty generalnej 75. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Jak dodał, należy jednak pociągnąć do odpowiedzialności "państwo, które wypuściło tę zarazę na świat - Chiny".

Trump: musimy pociągnąć Chiny do odpowiedzialności za wywołanie pandemii

- Rozdysponujemy szczepionkę, pokonamy wirusa, zakończymy pandemię. Wejdziemy w nową erę bezprecedensowego bogactwa, współpracy i pokoju - obiecał Trump. Jak dodał, "w dążeniu do tej jasnej przyszłości musimy pociągnąć do odpowiedzialności państwo, które wypuściło tę zarazę na świat - Chiny". Zarzucił przy tym władzom w Pekinie, że w pierwszych tygodniach epidemii nie zakazały ruchu lotniczego z Chin.

Ubiegający się w listopadzie o reelekcję amerykański prezydent ponowił także oskarżenia wobec Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). - Chiński rząd i WHO, która jest właściwie kontrolowana przez Chiny, fałszywie deklarowały, że nie ma dowodów na zakażanie się człowieka od człowieka - powiedział. Potem "fałszywie mówili, że ludzie bez symptomów nie zakażają" - dodał.

Plastik w ocenach i rtęć w atmosferze. Trump wini Chiny

W nieco ponad pięciominutowym przemówieniu Trump oskarżył Chiny o wyrzucanie "milionów ton plastiku i śmieci do oceanów, nadmierne połowy ryby na akwenach innych państw, niszczenie wielu raf koralowych i emitowanie większej ilości toksycznej rtęci do atmosfery od jakiegokolwiek innego państwa".

"Nie ma krwi w piasku. Te dni, miejmy nadzieję, minęły"

W kontekście Bliskiego Wschodu Trump stwierdził, że "nigdy nie był bardziej optymistyczny co do przyszłości tego regionu". - Nie ma krwi w piasku. Te dni, miejmy nadzieję, minęły - oświadczył, podkreślając, że Stany Zjednoczone wycofują wojska z Afganistanu.

"Przez dekady te same zmęczone głosy proponowały te same nietrafione pomysły"

- Ameryka wypełnia swoje przeznaczenie bycia twórcą pokoju, ale to "pokój przez siłę". Jesteśmy silniejsi niż kiedykolwiek, nasza broń jest tak zaawansowana jak nigdy (...) Modlę się do Boga, byśmy nigdy nie musieli jej użyć - deklarował Trump.

Swoje wystąpienie prezydent zakończył krytyką światowego systemu politycznego przed jego dojściem do władzy. - Przez dekady te same zmęczone głosy proponowały te same nietrafione pomysły, dążąc do globalnych ambicji kosztem swoich ludzi. Ale tylko jeśli troszczysz się o swoich obywateli, znajdziesz prawdziwą bazę do współpracy. Jako prezydent odrzucam nietrafione podejścia z przeszłości i stawiam Amerykę na pierwszym miejscu, tak jak wy powinniście stawiać swoje państwa na pierwszym miejscu - stwierdził, zwracając się do władz państw członkowskich ONZ.