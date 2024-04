Premier Izraela Benjamin Netanjahu w czwartek wizytował bazę samolotów F-15 w Tel Nof na południu Izraela. Myśliwce te są główną bronią izraelskich sił powietrznych do uderzeń dalekiego zasięgu. Jak pisze portal Times of Israel, przemawiając do pilotów premier Izraela przygotowywał ich na rozwój różnych scenariuszy, na różnych obszarach.