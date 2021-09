Umowa nuklearna z Iranem. W ciągu kilku tygodni wznowienie rozmów ze światowymi mocarstwami

Rozmowy w sprawie ożywienia umowy nuklearnej z Iranem zostaną wznowione w ciągu kilku tygodni - poinformował we wtorek rzecznik irańskiego MSZ Said Chatibzadeh. Do tej pory odbyło się sześć tur rozmów, w których oprócz Iranu uczestniczyły Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Chiny, Rosja oraz Unia Europejska. Udział w nich brały także pośrednio Stany Zjednoczone.