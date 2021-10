Iran wznowi negocjacje w sprawie umowy nuklearnej. Wiceszef irańskiego MSZ: rozmowy przed końcem listopada

Francja, Wielka Brytania i Niemcy nie otrzymały zaproszenia, wyrażają żal

Według francuskiego źródła dyplomatycznego, na które powołuje się agencja Reutera, trzy strony porozumienia - Francja, Wielka Brytania i Niemcy - wyraziły żal, że nie otrzymały zaproszenia do rozmowy w Brukseli. Dodały, że są gotowe, by spotkać się ze stroną irańską tak szybko, jak to możliwe. "Nie otrzymaliśmy żadnego zaproszenia. Jesteśmy gotowi do spotkania (...) w najbliższym dogodnym terminie, jednak wyrażamy żal, że Iran odrzucił nasze propozycje spotkania się dzisiaj [w środę - przyp. red.], gdy Ali Bagheri Kani przebywał z wizytą w Europie" - podało źródło.