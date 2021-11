Irańskie ćwiczenia nad Zatoką Omańską. "Mają pokazać potęgę militarną kraju"

- Ćwiczenia wojskowe na irańskim wybrzeżu nad Zatoką Omańską mają pokazać potęgę militarną kraju i gotowość do konfrontacji z naszymi wrogami – powiedział irańskiej państwowej telewizji admirał Mahmoud Mousavi, rzecznik manewrów.

Ćwiczenia obejmują obszar od wschodnich części Cieśniny Ormuz do północnej części Oceanu Indyjskiego i części Morza Czerwonego - podały oficjalne media w Teheranie. Około jedna piąta ropy zużywanej na całym świecie przepływa przez strategiczną drogę wodną cieśniny w Zatoce Perskiej - przypomniała agencja Reutera.

Przed nową rundą rozmów

W 2018 roku ówczesny prezydent USA Donald Trump wycofał Waszyngton z porozumienia i nałożył na Iran nowe restrykcje. Porozumienie pozwala Iranowi na wzbogacenie uranu tylko do poziomu 3,67 procent, co wystarcza do wykorzystania w cywilnych reaktorach.