Indie blokują TikToka, powołując się na "kradzież danych". Eksperci wskazują inny powód

Indie zablokowały na swoim terytorium dostęp do 59 chińskich aplikacji na smartfony, w tym TikToka, który ma 120 milionów użytkowników. Władze w Delhi powołują się na względy bezpieczeństwa narodowego. Zdaniem indyjskich ekspertów, blokada jest odpowiedzią na konflikt graniczny w dolinie Galwan.

W oświadczeniu cytowanym przez dziennik "The Indian Express" indyjskie ministerstwo technologii informatycznych jako przyczynę blokady aplikacji komórkowych podało "kradzież i wysyłanie danych użytkowników na serwery poza Indiami".

"Zbieranie i profilowanie tych danych przez elementy wrogie narodowemu bezpieczeństwu i obronności Indii, co uderza w suwerenność i integralność Indii, wymaga nadzwyczajnych środków zaradczych" - oświadczył resort.

Odpowiedź na konflikt graniczny z Chinami

"To jest prawdopodobnie pierwszy poważny krok, który uderza w chińskie interesy biznesowe w Indiach" - napisał dziennik "The Indian Express" w komentarzu redakcyjnym. Wcześniej rząd Indii wprowadził obostrzenia dla inwestycji zagranicznych z sąsiednich krajów.

Wśród 59 zablokowanych chińskich aplikacji na smartfony najbardziej popularny jest TikTok, który w Indiach ma 120 milionów, w większości młodych, użytkowników. Aplikacja do wysyłania krótkich materiałów wideo ma dziś na całym świecie ponad pół miliarda użytkowników.

- TikTok ma być zabroniony? To nie fair wobec nas - nie krył oburzenia 17-letni Vivek Gosh z południowego Delhi. - Co nagrania na TikToku mają wspólnego z polityką? Może da się to jakoś obejść - dodał, nie ukrywając rozżalenia.