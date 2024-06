Front Narodowy pod przywództwem Jean-Marie Le Pena

W wyborach prezydenckich w 2002 roku Le Pen uzyskał 16,86 procent głosów, co wystarczyło, by przejść do drugiej tury. Wywołało to wstrząs we Francji. Wówczas przedstawiciele różnych opcji politycznych przerzucili swe poparcie na prawicowego kontrkandydata Jacques'a Chiraca, by nie dopuścić do władzy FN. Chirac uzyskał w drugiej turze ponad 80-procentowe poparcie.