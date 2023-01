"Die Welt": Ukrainie do zwycięstwa nad Rosją i zakończenia wojny potrzebne są nowoczesne czołgi

"Późno, ale lepiej, niż wcale"

"To koniec ambiwalentnej polityki, której Zachód trzymał się zbyt długo. Dostarczaliśmy to, czego Ukraina potrzebowała, aby uniknąć najazdu Rosji, ale nie na tyle wystarczająco, aby Kijów mógł odzyskać okupowane przez Rosję terytorium Ukrainy" – zauważa portal i dodaje, że dotychczasowe umiarkowane działania "pochłonęły wiele niepotrzebnych ofiar po stronie ukraińskiej".

"Im potężniej uzbroimy Ukrainę, tym szybciej ta wojna zakończy się jej zwycięstwem"

"Nie można ciągle podkreślać, że chce się zrobić wszystko dla ukraińskiego zwycięstwa, a potem blokować potrzebną broń. To także wyraźnie stało w sprzeczności z naszymi własnymi interesami, bo im potężniej uzbroimy Ukrainę, tym szybciej ta wojna zakończy się jej zwycięstwem i tym szybciej nasze gospodarki będą mogły podnieść się z inflacji i wysokich cen energii" – przekonuje niemiecki dziennik. Działania zapowiedziane w tym tygodniu przez przywódców Niemiec, Francji i USA to w ocenie gazety duży punkt zwrotny – obiecana broń stanie się ważną częścią ukraińskich działań ofensywnych, niezbędnych do wyzwolenia terytorium, nadal okupowanego przez Rosjan. Jednak to nie wystarczy – potrzebne są również nowoczesne, zachodnie czołgi, takie jak amerykański Abrams czy niemiecki Leopard. "A presja na Niemcy rośnie również w kwestii tej broni. Według doniesień medialnych, polski rząd rozważa dostarczenie na Ukrainę własnych Leopardów 2, co jednak wymaga zgody Niemiec" – informuje Welt.