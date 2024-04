Ziemia pod chińskimi miastami zapada się, co prowadzi do rosnącego ryzyka występowania powodzi. Naukowcy alarmują w nowej analizie, że na zagrożonych terenach mieszkają miliony ludzi. Powodem tego niebezpiecznego zjawiska jest niezwykle szybka urbanizacja Państwa Środka. Problem dotyczy jednak nie tylko Chin.

Prawie połowa dużych miast w Chinach zapada się - alarmują w czwartek chińscy naukowcy na łamach czasopisma "Science". Zjawisko to prowadzi do rosnącego ryzyka wystąpienia powodzi, które zdaniem badaczy mogą grozić milionom ludzi. Swoją analizę oparli na danych uzyskanych z obrazów satelitarnych, dzięki którym mierzyli pionowe ruchy Ziemi w latach 2015-2022. Skupili się na 82 największych chińskich miastach, z których każde liczy powyżej 2 mln mieszkańców.

Chińskie miasta się zapadają. Dlaczego?

Jednym z powodów, dla których ziemia pod chińskimi miastami się osuwa, jest gwałtowne wydobywanie wód gruntowych w celu zaspokojenia potrzeb olbrzymiej liczby ludności. Miasta wypompowują wodę szybciej, niż może być ona ponownie uzupełniona, co doprowadza do obniżenia się jej poziomu i zapadania terenu. Sytuację dodatkowo pogarszają susze. Kolejnym powodem jest rosnący ciężar samych miast. Ciężkie budynki napierają na glebę i doprowadzają do zapadania się jej. Zjawiska te są jednocześnie niezwykle kosztowne dla państwa - straty wynoszą rocznie ponad 7,5 mld juanów (ponad 4,2 mld zł).