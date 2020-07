Nie ma już "oszczędnej czwórki", jest "oszczędna piątka". Co wiemy o negocjacjach w Brukseli

Jak tłumaczy Sokołowski, tu też doszło do spięcia, rozmowy zostały gwałtownie przerwane, gdy Merkel oraz Macron opuścili salę zdenerwowani kolejnymi postulatami innych państw. "Grupa oszczędnych" domaga się kolejnych cięć i przesunięć w ramach Funduszu Odbudowy, tak by granty funkcjonowały na poziomie poniżej 400 miliardów euro (teraz jest zmniejszony do 450 miliardów euro). Merkel, Macron i grupa krajów "Południa" nie chcą się na to zgodzić, uważając, że tak okrojony fundusz traci swój sens.