Atak Rosji na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski: nadszedł czas na konstruktywne rozmowy pokojowe z Moskwą

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał do konstruktywnych rozmów pokojowych z Rosją. "Nadszedł czas na spotkanie, czas na rozmowy" - powiedział Zełenski w opublikowanym w nocy z piątku na sobotę nagraniu. Podkreślił, że to "jedyna szansa dla Rosji, by ograniczyć szkody spowodowane jej własnymi błędami". - Czas przywrócić integralność terytorialną i sprawiedliwość dla Ukrainy. W przeciwnym razie straty Rosji będą tak duże, że jedno pokolenie nie wystarczy, by je odrobić - powiedział ukraiński prezydent.