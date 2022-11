Pokłócili się nastolatkowie zbierający słodycze podczas Halloween. 14-latek dźgnięty nożem

Do poznańskiego szpitala trafił 14-latek, który został pokłuty nożem. Jego stan jest ciężki. Do zdarzenia doszło w Krobi (województwo wielkopolskie). Jak ustaliła policja, w poniedziałek wieczorem starły się dwie grupy nastolatków zbierających słodycze z okazji Halloween.

Wszystko wydarzyło się w poniedziałek wieczorem na ul. Spokojnej w Krobi. Tam od domu do domu po słodycze chodziły dwie grupy nastolatków. W pewnym momencie doszło między nimi do szarpaniny.

Nie wiedział, że został zaatakowany nożem

Według wstępnych ustaleń policji doszło do kłótni pomiędzy dwoma nastolatkami, a 14-latek próbował ich rozdzielić. - Wtedy to podbiegł do niego rówieśnik, który ugodził go nożem w plecy - wyjaśnia Balczyński.