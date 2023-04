Kościan. 90-latek wpadł do grobowca

czytaj dalej

Musimy doprowadzić do stanu, w którym Wojsko Polskie będzie w stanie się bronić i realizować to wszystko, co w ostatecznym rozrachunku prowadzi do zwycięstwa w wojnie - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak dodał, "są przesłanki, że wojna w Ukrainie może się zakończyć pewnym kompromisem, a nie rozstrzygnięciem ostatecznym, a to niestety będzie oznaczało, że nowe niebezpieczeństwa mogą przyjść niedługo".