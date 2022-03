Suchy Dwór. 18-latek podejrzany o zabicie rodziców. "Mieli rany tłuczone i cięte", policjanci znaleźli nóż i młotek

Zbrodnia we wsi Suchy Dwór w województwie pomorskim. Policja znalazła ciała 49-letniej kobiety i 52-letniego mężczyzny. Mieli rany od noża i młotka. Do zabicia rodziców przyznał się w prokuraturze ich 18-letni syn. Nie podał motywu. Grozi mu dożywocie. Prokuratura wystąpiła do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego.

W piątek 11 marca po godzinie 17 policjanci z Pucka w województwie pomorskim dostali zgłoszenie z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, że dorosłe dzieci nie mogą się dodzwonić do rodziców, mieszkających we wsi Suchy Dwór w gminie Kosakowo. Policjanci pojechali na miejsce. - Dom był otwarty - mówi Łukasz Brzeziński, rzecznik puckiej policji.

Nie było włamania. Zatrzymany syn ofiar

- Nie było włamania do domu. 18-latek to syn zmarłego małżeństwa, mieszkał z nimi - mówi Grazyna Wawryniuk.

Matkę miał zaatakować nożem, ojca - młotkiem

Według prokuratury, do zbrodni doszło 8 marca, czyli dwa dni przed ujawnieniem przestępstwa. Policja ustaliła, że 18-latek zaatakował kobietę nożem, a mężczyznę młotkiem. - Narzędzia zbrodni zostały zabezpieczone - mówi Wawryniuk. - 18-latek przyznaje się do zarzutów, złożył wyjaśnienia, ale nie powiedział, dlaczego to zrobił. Motyw będzie ustalany. Z posiadanych informacji wynika, że to była spokojna rodzina. Wcześniej nie było tam żadnych interwencji.