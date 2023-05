Wyprzedził pasem awaryjnym i zajechał drogę ciężarówce. "W kabinie wszystko mi pospadało"

Na autostradzie A1 między między Warlubiem a Nowymi Marzami kierowca samochodu osobowego wyprzedził busa pasem awaryjnym, po czym zjechał na lewy pas i wyhamował przed ciężarówką. - To było bardzo niebezpieczne - mówi pan Grzegorz, kierowca ciężarówki, który nagranie z niebezpiecznym manewrem przesłał na Kontakt 24.

Do zdarzenia doszło w piątek po godzinie 12 na odcinku między Warlubiem a Nowymi Marzami (województwo kujawsko-pomorskie). Jak przekazał kierowca ciężarówki, data i godzina widoczna na nagraniu jest nieprawidłowa.

- Jechałem z Gdyni do Golubia-Dobrzynia, przewoziłem towar. Jechałem prawym pasem, przede mną nieco wolniej jechał widoczny na nagraniu bus. Zacząłem więc manewr wyprzedzania, zjechałem na lewy pas - opowiada pan Grzegorz, kierowca ciężarówki.

"Nie blokowałem mu drogi"

Jak dodaje, za nim zatrzymało się około 30 samochodów. - To było bardzo niebezpieczne. Kierowcy bmw pewnie nic by się nie stało, ale niebezpiecznie byłoby dla tych z tyłu. Mogło dojść do karambolu - podkreśla pan Grzegorz.