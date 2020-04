Szpital psychiatryczny w Gdańsku nie przyjmuje pacjentów. 15 osób z personelu z koronawirusem

Na razie nie ma decyzji o całkowitym zamknięciu placówki czy ewakuacji pacjentów. Zawieszona została działalność Izby Przyjęć. Na razie do 5 maja. Przebadani zostaną wszyscy pracownicy placówki, a w zależności od wyniku testu oraz ryzyka narażenia innych, będą oni obejmowani izolacją, kwarantanną bądź nadzorem epidemiologicznym.

Nie przyjmą nowych pacjentów

- W szpitalu dobrowolnie zgodziła się pozostać na okres ośmiu dni wymagana część personelu medycznego. Jest to około 40 osób, które będą dyżurowały w systemie zmianowym. Pracownicy nie będą mogli opuszczać placówki. W kolejnych dniach personel ten zostanie przebadany na obecność wirusa. Po tym okresie zastąpi go kolejna grupa medyków. Umożliwi to zachowanie ciągłości pracy – informuje Metel-Czarnowska.