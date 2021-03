Podpalił się na stacji paliw. Prokurator: ustalamy, czy nie ma związku z zabójstwem 57-latka z Kościerzyny

Dwudziestokilkuletni mężczyzna podpalił się w sobotę na jednej ze stacji benzynowych w Gdańsku. Prokuratura ustala, czy nie ma on związku z zabójstwem 57-latka w Kościerzynie.

Młody mężczyzna podpalił się na stacji przy al. Grunwaldzkiej. Policja zgłoszenie dostała przed godziną 20. - Na miejscu pojawili się policjanci, karetka pogotowia a także strażacy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że na teren stacji wszedł mężczyzna, który najpierw nalał benzynę do przedmiotu przypominającego kanister, a następnie oblał siebie benzyną i podpalił - przekazała nadkom. Magdalena Ciska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Poparzonego w ciężkim stanie przewieziono do jednego z gdańskich szpitali. W niedzielę portal trójmiasto.pl poinformował, że ze względu na stopień odniesionych obrażeń, jeszcze w nocy został on przetransportowany śmigłowcem do Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, gdzie działa Małopolskie Centrum Oparzeń.