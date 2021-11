Pijany nastolatek za kierownicą, auto w płomieniach

To wzbudziło czujność strażników, którzy wysiedli i chcieli porozmawiać z kierowcą. Ten jednak zawrócił i odjechał. Patrol ruszył za nim i kilkaset metrów dalej odnalazł porzucone auto, które wpadło do rowu i tam ugrzęzło. Kierowca zniknął.

Samochód w ogniu, 17-latek był pijany

Funkcjonariusze SG, przy użyciu kamery termowizyjnej, odnaleźli go ukrytego w krzakach. Po wylegitymowaniu okazało się, że nie dość, że jest to 17-letni mieszkaniec okolicy, który prawa jazdy nie posiada, to jeszcze czuć było od niego wyraźną woń alkoholu.