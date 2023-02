"To jest dramat, bo normalizujemy patologię". W roku wyborczym "będą się działy różne cuda"

Dziennikarze tvn24.pl opisali, jak pieniądze z funduszu ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka trafiały do organizacji zbliżonych do PiS. Wielomilionowe dotacje przeznaczane były na zakup nowych siedzib. Jednocześnie wiele organizacji zajmujących się edukacją oraz placówek dydaktycznych nie otrzymało z budżetu resortu ani złotówki. Co druga nagrodzona przez Czarnka organizacja otrzymała najpierw negatywną ocenę złożonego wniosku.

Bendyk: to jest dramat, bo normalizujemy patologię

Zwracał uwagę, że rządzący "przekonują, że jest wszystko w porządku, bo przecież to wszystko robione jest jawnie" i twierdzą, że "przecież przyjdzie nowa władza i też będzie dawać swoim". - To jest dramat, bo normalizujemy patologię - ocenił Bendyk.

Batko-Tołuć: aż się nóż w kieszeni otwiera

- My nie bierzemy pieniędzy publicznych, ale miewamy dotacje instytucjonalne z innych pieniędzy. My, żeby dostać dotację instytucjonalną, w tej chwili na przykład z funduszy norweskich, musieliśmy mieć doświadczenie, wykazać, że wiemy, dokąd zmierzamy, mieliśmy kilka rozmów, negocjacje z Norwegami. I to po to, żeby dostać nie 4,5 miliona złotych tylko 100 tysięcy euro - porównywała.