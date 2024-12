Tusk: mam nadzieję, że misja Hołowni zakończy się sukcesem

Premier Tusk mówił w środę po południu na konferencji prasowej, że odbył już rozmowę z Hołownią. - Wydaje się, że to jest cenny pomysł i cenna inicjatywa, aby incydentalnie zrobić taką ustawę. Mam nadzieję, że marszałek Hołownia przekona do tego pana prezydenta Andrzeja Dudę - mówił Tusk, dodając, że on sam "jest OK z tą ideą".