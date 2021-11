Pogrzeb 19-letniego migranta z Syrii, który utonął podczas próby pokonania Bugu

czytaj dalej

Prawdopodobnie na następnym posiedzeniu Sejm zajmie się wnioskiem o odwołanie Włodzimierza Czarzastego z funkcji wicemarszałka Sejmu - powiedział wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Chodzi o zachowanie polityka Lewicy podczas pierwszego czytania projektu ustawy "Stop LGBT". - Być odwołanym za obronę praw jakiejś grupy społecznej, za to, żeby starać się nie dopuszczać jak najbardziej do tego, żeby ta grupa była poniżana, to jest zaszczyt - skomentował Czarzasty.