"Spodziewane pogorszenie warunków" na Podkarpaciu. Wojsko szykuje dodatkową grupę

Jak wynika z ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia, obowiązującego do niedzieli do godziny 10, na Podkarpaciu może spaść nawet do 50-70 litrów deszczu na metr kwadratowy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w sobotę SMS-owe ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu..