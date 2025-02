W Brukseli odbył się nieformalny szczyt szefów państw i rządów Unii Europejskiej. Premier Donald Tusk ocenił, że spotkanie było "bardzo owocne". Chociaż miał on być poświęcony wyłącznie zwiększaniu unijnego potencjału obronnego, w spotkaniu uczestniczył premier Wielkiej Brytanii. Szef Rady Europejskiej Antonio Costa podkreślił, że pomysł zaproszenia brytyjskiego premiera pochodził od Donalda Tuska. - Jestem zazdrosny, bo to był świetny pomysł – przyznał.

Na obiad do przywódców Unii Europejskiej przyszedł sekretarz generalny NATO Mark Rutte , zaś na kolację - brytyjski premier Keir Starmer, który był pierwszym od czasu brexitu szefem rządu Wielkiej Brytanii biorącym udział w szczycie Unii Europejskiej.

Donald Tusk zwrócił uwagę, że drugą część szczytu poświęcono właśnie relacjom z Wielką Brytanią. – To był bardzo ważny moment dla nas wszystkich. Potwierdzono gotowość do ważnej, intensywnej rozmowy i minimalizowania negatywnych efektów brexitu – stwierdził.

Tusk: to spotkanie było bardzo owocne z punktu widzenia polskiej prezydencji

Premier ocenił, że "od czasu brexitu nie było tak dobrych relacji między Unią Europejską a Wielką Brytanią". – Nie mówimy o politycznych iluzjach, o ewentualnym powrocie Wielkiej Brytanii, ale na pewno będziemy w stanie ograniczyć do minimum negatywne konsekwencje naszego rozstania – dodał.

Podkreślił, że istnieje "gigantyczna" przestrzeń wspólna dotycząca obrony i zdolności obronnych, a także produkcyjnych w Unii Europejskiej i że warto "traktować to jako wspólne zadanie, także przedmiot wart wspólnego finansowania". - Do takich zadań będzie należała też oczywiście ochrona naszych wód terytorialnych i mórz, nie tylko Bałtyku, co już jest powoli praktyką, ale też Morza Północnego – dodał.