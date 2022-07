Psy zagryzły 48-letniego rowerzystę. Są zarzuty dla właściciela zwierząt

czytaj dalej

Agresja Rosji na Ukrainę trwa od 153 dni. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy twierdzi, że zdobyła dokumenty potwierdzające, że Federacja Rosyjska rozpoczęła aktywną fazę przygotowań do pseudoreferendum w sprawie aneksji okupowanych terytoriów Ukrainy do Rosji - poinformował rzecznik SBU Artem Dehtiarenko. Prezydent Wołodymyr Zełenski, odnosząc się do porannych ataków wroga na miejscowości na wybrzeżu Morza Czarnego, napisał, że mieszkańcy wsi Zatoka prowadzili spokojne życie, nie było tam żadnych wojsk ani baz, ale "rosyjscy terroryści po prostu chcieli sobie postrzelać". W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia w Ukrainie.