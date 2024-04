"Ten wyrok absolutnie nie kończy sprawy, ale kończy pewien jej etap"

Przez całe lata nikt się tym nie przejmował. Teraz sąd już prawomocnym orzeczeniem stwierdził, że nie ma podstaw do tego, żeby ścigać Leszka Czarneckiego, żeby go aresztować - powiedział Wojciech Czuchnowski, dziennikarz "Gazety Wyborczej". Komentował wtorkową decyzję sądu w sprawie aresztu dla Czarneckiego. - Ten wyrok nie kończy absolutnie tej sprawy, ale kończy pewien jej etap - ocenił.

Czuchnowski: Czarneckiego spotkały finansowe, osobiste i polityczne konsekwencje

- W tej korupcyjnej rozmowie Chrzanowski ostrzegał Czarneckiego, co się stanie, jeżeli on nie skorzysta z tej propozycji, nie da tej łapówki. Czarnecki odmówił, zawiadomił prokuraturę, nie poddał się temu i stało się dokładnie to, przed czym ostrzegał go Chrzanowski - wskazywał Czuchnowski.