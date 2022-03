W śmietniku znaleźli ciało kobiety

"Nie wiemy, co spowodowało śmierć"

- Na ciele nie ma widocznych ran kłutych od noża. Nikt do tej kobiety także nie strzelał. Na ciele brak jest ran postrzałowych. Nie wiemy na tę chwilę, co spowodowało jej śmierć i czy do zgonu mogły przyczynić się osoby trzecie. Ma to wyjaśnić sekcja, do której ciało zostało zabezpieczone – powiedziała kom. Kosiec.