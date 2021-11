Doktor Leszek Borowski o działaniach rządu w walce z pandemią: zastanawiam się, gdzie jest moje państwo

Doktor Leszek Borkowski ze Szpitala Wolskiego mówił w TVN24, że "to, co się zaczyna dziać w związku z rozwojem czwartej fali COVID-19 w Polsce, jest następstwem decyzji politycznych, a nie samego wirusa". Dodał, że rząd mówi o noszeniu maseczek, ale ten nakaz nie jest egzekwowany. - Wszyscy chodzą bez maseczek. W związku z tym zastanawiam się, gdzie jest moje państwo, czy ja przypadkiem w czasie snu nie przeniosłem się do kraju chaosu i bałaganu - powiedział lekarz.

Doktor Borkowski: państwo polskie staje się państwem teoretycznym

- My w Polsce mamy bardzo dobrych ministrów zdrowia, ale oni są trzymani w politycznym imadle. Ci ministrowie zdrowia, z którymi miałem zaszczyt rozmawiać czy współpracować, to są ludzie z wiedzą, z dobrym dorobkiem naukowym, zawodowym, natomiast to trzymanie w politycznym imadle przez okrutnych i bezwzględnych polityków, doprowadza do różnych takich złych sytuacji, jak rosnąca czwarta fala w Polsce - mówił.

Borkowski: minister zdrowia wije się jak wąż

- To jest zły sygnał dla społeczeństwa, bo to jest "róbta, co chceta", jak mówił Jerzy Owsiak, ale on to mówił w innym kontekście. Natomiast jeżeli premier coś mówi, a życie pokazuje jakby, że to jest mało istotne, to jest bardzo zły sygnał. Myślę, że same prośby nic nie dają. Muszą być paszporty covidowe - powiedział.