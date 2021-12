Kielce. W ciągu czterech lat miał uczestniczyć w ponad 40 kolizjach. Policja: robił to dla odszkodowań

czytaj dalej

Od soboty rano, po silnym wstrząsie w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej, ratownicy poszukiwali dwóch górników uwięzionych pod ziemią. Pierwszego odnaleźli w nocy z soboty na niedzielę. 31-latek w dobrym stanie przebywa w szpitalu. By dotrzeć do drugiego, musieli przeszukać kolejne sześć metrów rumowiska. Gdy zlokalizowali go w poniedziałek, nie dawał oznak życia. Całą dobę trwało wydostanie mężczyzny na powierzchnię. Udało się to we wtorek o godzinie 14. Lekarz potwierdził zgon 42-latka.