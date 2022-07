Kielce. Kierowca miejskiego autobusu zobaczył leżącego na ziemi człowieka. Zatrzymał pojazd i ruszył na pomoc

czytaj dalej

Prokuratura Okręgowa w Siedlcach (Mazowieckie) postawiła byłemu wikariuszowi z Drelowa (Lubelskie), księdzu Sebastianowi M., zarzuty doprowadzenia przemocą młodej kobiety do kilkukrotnego obcowania płciowego i poddania się innym czynnościom seksualnym. Miało do tego dochodzić w samochodzie duchownego. Ten nie przyznaje się do winy. Do sądu wpłynął akt oskarżenia.