"Mamy do czynienia z potrójną zdradą"

Wygląda na to, że kardynał Stanisław Dziwisz zdradził Jana Pawła II, naruszył jego zaufanie - powiedział w "Kropce nad i" Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Komentował w ten sposób obraz wieloletniego papieskiego sekretarza, który ukazany został w reportażu "Don Stanislao. Druga twarz kardynała Dziwisza". Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, ocenił zaś, że "Jan Paweł II był blokowany, jeśli chodzi o dostęp do informacji".

"Mamy do czynienia z jakąś potrójną zdradą"

- Mam wrażenie, że mamy do czynienia z jakąś potrójną zdradą - mówił Zybertowicz. - Po pierwsze wygląda na to – a te informacje wydają się wiarygodne – że kardynał Dziwisz zdradził Jana Pawła II, naruszył jego zaufanie - wskazywał. - Że zostały zdradzone także osoby pokrzywdzone i ich rodziny, zostało zawiedzone zaufanie do tego, że instytucje kościelne, że sądy kościelne, że procedury kościelne działają zgodnie z biblijną zasadą: poznacie prawdę i prawda was wyzwoli - kontynuował.