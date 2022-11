Jarosław Kaczyński chce zmian w ordynacji wyborczej. Komentarze polityków

Jarosław Kaczyński wie, że za rok przegra wybory i próbuje szukać winnego, mazać obraz swojej nieudolności - tak o zapowiedzi prezesa w sprawie zmian w ordynacji wyborczej mówił Miłosz Motyka z PSL. Andrzej Rozenek z PPS stwierdził, że jeżeli pojawi się jakikolwiek projekt w tej sprawie, "to będzie znaczyło, że Jarosław Kaczyński jest już w srogiej panice i wymyśla kolejne scenariusze, jak nie oddać władzy".

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w niedzielę na spotkaniu z sympatykami w Gliwicach mówił między innymi o potrzebie zmian w ordynacji wyborczej. - Tak, żeby było trudniej dokonywać jakiś manipulacji czy fałszerstw, bo dzisiaj ta metoda liczenia głosów nie jest najlepsza - ocenił.

Jego zdaniem "musi być oczywiście centralne biuro Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy kontroli wyborów". - Musi być kontakt na poziomie okręgowym z wojewódzkimi komisjami państwowymi. A z Państwową Komisją Wyborczą - centralnie - dodał. Kaczyński wskazał, że "te zmiany w prawie muszą doprowadzić do tego, żeby wszystko było także nagrywane".

Strzeżek: Kaczyński najbardziej boi się porażki

Nie pierwszą już zapowiedź zmian w ordynacji komentowali w Sejmie politycy. - Jedynym zagrożeniem jest to, że PiS nie wygra i tego się Jarosław Kaczyński najbardziej boi. On zrobi absolutnie wszystko. Zmieniłby okręgi wyborcze tak, by tam, gdzie PiS ma większe poparcie było więcej mandatów. Jest w stanie zrobić więcej komisji w okręgach, gdzie PiS jest najczęściej wybieraną partią - mówił Jan Strzeżek z Porozumienia.

- To są te ruchy, które Jarosław Kaczyński może - nawet półlegalnie - zrobić i robi to tylko po to, żeby wygrać wybory. Bo jak wyborów nie wygra to wie, że będzie ciągany po prokuraturze i sądach - dodał.

Motyka: próbuje szukać winnego, mazać obraz swojej nieudolności

Miłosz Motyka, rzecznik PSL, stwierdził, że to "próba zrzucenia odpowiedzialności na kogokolwiek za swoją porażkę". - Kaczyński wie, że za rok przegra wybory i próbuje szukać winnego, mazać obraz swojej nieudolności - mówił.

- Kaczyński mówi, że wszyscy dookoła mają instrumenty do tego, żeby je sfałszować. To bzdura. Jeżeli dzisiaj ktoś ma w pełni władzę nad instrumentami wyborczymi, to jest to Prawo i Sprawiedliwości. Jeżeli ktoś ma dzisiaj intencje fałszowania wyborów, to jest to Prawo i Sprawiedliwość. Jak widać, po raz kolejny złodziej najgłośniej krzyczy "łapać złodzieja" - komentował.

Rozenek: zastanawia się, jak zmienić ordynację, by nie stracić władzy

- W korytarzach sejmowych słychać, że Jarosław Kaczyński zastanawia się, jak zmienić ordynację, by nie stracić władzy - powiedział Andrzej Rozenek z Polskiej Partii Socjalistycznej.

Dodał, że "temu przyświecają te wszystkie plany" Kaczyńskiego. - Jeżeli to ujrzy światło dzienne i zobaczymy jakikolwiek projekt zmieniający ordynację na niecały rok przed wyborami, to będzie znaczyło, że Jarosław Kaczyński jest już w srogiej panice i wymyśla kolejne scenariusze, jak nie oddać władzy - mówił poseł.

