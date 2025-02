"System dalej jest betonowy, ale się kruszy"

Współautorka książki Katarzyna Górniak powiedziała, że książka nie powstałaby, gdyby nie reportaż z 2021 roku. Po jego emisji do autorek odezwały się "dziesiątki, jak nie setki kobiet". Górniak zwróciła uwagę, że kilka lat temu o "endometriozie nic się nie mówiło". - My uznaliśmy tutaj, że to trzeba wyciągnąć na światło dzienne, nagłośnić i dać głos tym chorym kobietom i kiedy to zrobiliśmy u nas na antenie, ruszyła lawina. Dostawałyśmy setki, tysiące wiadomości od kobiet, od rodzin kobiet, które mogły być chore, od dziewczyn, które zaczęły się diagnozować po tym reportażu - kontynuowała.

"Świadomość społeczna bardzo się zmieniła"

Łucyan powiedziała, że książka nie jest skierowana wyłącznie do kobiet chorujących na endometriozę. - Jest także dla ich rodzin, partnerów, mężów, przyjaciółek, rodziców, by pokazać, z czym się mierzą te kobiety, by zrozumieć ich perspektywę - tłumaczyła.

"Rzeczy, które słyszą kobiety są często szokujące"

- Rzeczy, zdania, które słyszą kobiety, słyszały przez te lata, gdy odbijały się od lekarza do lekarza, są często szokujące, niegrzeczne i chamskie. Nasze bohaterki słyszały nie tylko, że taka jest ich uroda. Podkreślmy, to nie jest uroda. To jest choroba bardzo poważna i może się bardzo niebezpiecznie skończyć (...). Słyszą, że jak sobie poleżą to minie, że być może mają problem z głową i powinny się udać do psychologa, bądź do psychiatry, bo wymyśliły sobie tę chorobę, że to nie może boleć aż tak, że ciąża poprawi ich stan. To wszystko jest nieprawda, to wszystko są mity - wyliczała Magdalena Łucyan.