"Był człowiekiem pełnym pasji, zaangażowanym w przemiany, które zachodziły w Polsce"

Informację o śmierci dominikanina ojca Macieja Zięby opublikowali w czwartek na stronie internetowej klasztoru dominikanów we Wrocławiu bracia konwentu św. Wojciecha. Zakonnik zmarł 31 grudnia we Wrocławiu. Miał 66 lat.

"Znał wiele spraw ludzkich, miał swoje pasje wcześniejsze"

- On zdecydował się po studiach świeckich pójść do seminarium duchownego i do zakonu dominikanów – mówił Komorowski.

- Znał wiele spraw ludzkich, miał swoje pasje wcześniejsze, bo przypomnę, że był przecież także dziennikarzem "Tygodnika Solidarność", pisywał do "Gazety Wyborczej" i do innych tytułów - dodał.

"Był osobiście zaangażowany, aby tłumaczyć myśl Jana Pawła II"

Dodał, że "to, co było chyba jego stałą pasją i chyba z tego go też najbardziej opinia publiczna zapamięta, to takie żywe, bardzo autentyczne i głębokie zaangażowanie w mówienie ludziom w Polsce o nauce Jana Pawła II". - On był osobiście zaangażowany i nie tylko służbowo, aby tłumaczyć myśl Jana Pawła II, upowszechniać tę myśl, także w takich sprawach, które dotyczyły przeciętnego Polaka, ale i dotyczyły także całej ojczyzny - mówił były prezydent.