38-latek z zarzutem zabójstwa matki. Śledczy wnioskują o areszt

Mieszkaniec Buska-Zdroju (woj. świętokrzyskie) odpowie za zamordowanie swojej matki. Ciało 63-latki zostało znalezione w jej mieszkaniu, a widoczne obrażenia wskazywały, że do śmierci kobiety ktoś się przyczynił.

O zarzucie zabójstwa postawionym 38-latkowi poinformował w czwartek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach Daniel Prokopowicz. Przekazał też, że śledczy skierowali do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy.

Śmierć 63-latki

Martwą 63-latkę odnaleziono w jej domu w Busku-Zdroju we wtorek po zgłoszeniu córki, która przekazała, że nie może skontaktować się z matką. Kiedy policjanci przyjechali pod wskazany adres, w domu znaleźli zwłoki 63-latki. Na jej ciele widoczne były obrażenia, wskazujące, że do jej śmierci mógł się ktoś przyczynić. Śledczy na tę chwilę nie ujawniają szczegółów. Ciało kobiety zostało zabezpieczone do sekcji.