Prezydent Duda: powstańcy warszawscy wychowali kolejne pokolenia, które dziś niosą pomoc walczącym w Ukrainie

Z okazji przypadającej na poniedziałek 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w niedzielę na Placu Krasińskich przed pomnikiem Powstania Warszawskiego prezydent Andrzej Duda wygłosił przemówienie. Jak mówił, "to bardzo szczególne miejsce". - Dokładnie to, gdzie co roku spotykamy się w ten wieczór, w przededniu rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, by modlić się, by oddać hołd powstańcom warszawskim - powiedział.