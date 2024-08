Pracował przy maszynie do obrabiania drobiu. Zginął

W zakładach mięsnych we wsi Antonowo pod Giżyckiem we wtorek po południu zginął 40-letni mężczyzna. Poinformowała o tym oficer prasowa giżyckiej policji Iwona Chruścińska. Mężczyzna pracował przy obsłudze jednej z maszyn do obrabiania drobiu. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratury.