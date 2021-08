Wypadek w trakcie prac polowych. Nie żyje 62-latek

Do wypadku doszło we wtorek rano na polu we wsi Żelisław w powiecie sieradzkim. Przy użyciu kombajnu ziemniaczanego prace prowadził tam 62-letni mężczyzna. - Mężczyzna zauważył, że maszyna rolnicza jest zapchana łęcinami i nie pracuje normalnie. Wysiadł z traktora, ale nie wyłączył go. Przy pracującym silniku próbował usunąć awarię. Został wciągnięty przez wałki maszyny - przekazała Agnieszka Kulawiecka z policji w Sieradzu.