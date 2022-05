Tragedia na łódzkim osiedlu. Kobieta zmarła w szpitalu, mężczyzna walczy o życie

Do zdarzenia doszło wczoraj około godziny 22 w bloku przy ulicy Rojnej. - Mieszkańcy powiadomili policję, że w mieszkaniu na drugim piętrze doszło do awantury domowej - przekazała mł. asp. Kamila Sowińska z komendy miejskiej policji w Łodzi. - Kiedy przyjechali na miejsce, zauważyli duże zadymienie we wskazanym mieszkaniu. Wezwano służby ratunkowe. Mundurowi ewakuowali mieszkańców z sąsiednich lokali. Pod wskazanym adresem znajdowały się natomiast dwie osoby, 42-letni mężczyzna i 26-letnia kobieta. Oboje mieli poważne obrażenia ciała. Z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia przewieziono ich do szpitali. Niestety, pomimo udzielonej pomocy medycznej, ranna kobieta zmarła. Dalsze czynności w tej prowadzi prokuratura - dodała policjantka.