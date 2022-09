Kupili autobusy elektryczne, by było ekologicznie i taniej. Od stycznia za prąd mają płacić dziesięć razy więcej

Miejski Zakład Komunikacji w Kutnie może wkrótce płacić nawet dziesięć razy więcej za prąd niż dotychczas. - Z końcem grudnia kończy się nam dotychczasowa umowa, przystępujemy do przetargu i pierwszą ofertę, jaką otrzymaliśmy, to podwyżka z 395 złotych za megawatogodzinę, na ponad trzy tysiące dwieście złotych. Pierwszego stycznia każdy zarządzający, który otrzyma takie rachunki, powinien postawić autobusy pod płot - mówi prezes kutnowskiego przewoźnika Jacek Sikora.

Dziesięć razy więcej za prąd niż dotychczas

Prezes MZK w Kutnie Jacek Sikora, w rozmowie z dziennikarzem TVN24 Piotrem Borowskim, powiedział, że oferta opłaty za prąd od nowego roku, jest dziesięciokrotnie większa od dotychczasowej. - Z końcem grudnia kończy się nam dotychczasowa umowa, przystępujemy do przetargu i pierwszą ofertę, jaką mieliśmy, to podwyżka z 395 złotych za megawatogodzinę, na ponad trzy tysiące dwieście złotych, to blisko dziesięciokrotny wzrost. Nie wiemy, jak zaplanować budżet na przyszły rok - mówi Jacek Sikora.

Prawdopodobne podwyżki cen biletów

Dziesięciokrotny wzrost cen z prąd, prawdopodobnie doprowadzi do podwyżek cen biletów w Kutnie. - Samorząd, nie podwyższał ponad 10 lat cen biletów, ale chyba będzie do tego zmuszony - poinformował Jacek Sikora. - Przede wszystkim, to jest moje prywatne zdanie - jest to osłabienie wszystkich samorządów w kraju. My nie mówimy tu o polityce, my mówimy tutaj o ekonomii, o faktach i liczbach. A obawiam się, że propozycje będą prawdopodobnie jeszcze większe - zakończył prezes MZK w Kutnie Jacek Sikora.